شركة SoftBank مهتمة ببيع شركة ARM، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، تعتمد غالبية معالجات الهواتف الذكية على معمارية ARM، فالشركات الكبرى المصممة للمعالجات مثل آبل وسامسونج وكوالكوم وهواوي وميدياتك تشتري ترخيص إستخدام هذه التكنولوجيا لمساعدتها في تصميم المعالجات الخاصة بها. الآن، وفقا لتقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يُقال أن الشركة المالكة لشركة ARM، ونقصد هنا شركة SoftBank تفكر في بيعها.

كانت شركة SoftBank قد إستحوذت على شركة ARM في العام 2016 مقابل 32 مليار دولار أمريكي، ولكن وفقا للتقرير، فإن الشركة تفكر في بيع ARM من أجل ” جمع السيولة من الأصول المتنوعة “، فقد تردد أن الشركة تتطلع لبيع أصول بقيمة تصل إلى 41 مليار دولار أمريكي خلال هذه العملية.

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كما أوضح التقرير، فقد صرحت شركة SoftBank في الماضي إلى أنها قد تعيد شركة ARM إلى الأسواق العامة في وقت ما في المستقبل، وإذا كان هذا التقرير دقيقًا، يبدو أن شركة SoftBank تتطلع لبدء هذه العملية. من غير الواضح من الذي يتطلع إلى الإستحواذ على الشركة، ولكن البعض يعتقدون أنه سيكون من المنطقي أن تكون آبل من بين الشركات المهتمة بالإستحواذ.

هذا لأن شركة آبل أكدت مؤخرًا أنها ستتخلى عن معالجات Intel في الحواسيب الخاصة بها والإعتماد على معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM. ستوفر هذه الخطوة على شركة آبل الكثير من الأموال لأنها لن تضطر للدفع لشركة Intel مقابل المعالجات ورسوم الترخيص الأخرى، لذلك من خلال الإستحواذ على ARM، ستحصل آبل على الكثير من الفوائد على المدى الطويل.

هذا مجرد رأي في الوقت الراهن، ولكن يمكن أن يكون أمرًا مهمًا جدًا في حالة إذا قامت شركة آبل بالفعل بالإستحواذ على شركة ARM.