شديد الحرارة على بعض المناطق وتصل لدرجة 42 .. تعرف على طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا مع شبورة مائية صباحا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح تنشط أحيانا.

فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كليهما، والرياح متعدلة.

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وبالنسبة لحالة الرياح: فيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



أما حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتتراوح من خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى.. الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 23

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 28 20

السلوم 31 20

سيوة 37 21

بورسعيد 30 24

دمياط 30 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 22

العريش 32 22

رفح 32 21

راس سدر 38 25

نخل 37 18

نويبع 38 28

طابا 36 25

كاترين 33 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 41 29

إدفو 42 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 37 28

أبورماد 39 28

حلايب 33 30

راس حدربة 32 28