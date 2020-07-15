تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكن للآباء الحفاظ على أمان أطفالهم عبر الإنترنت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الأطفال الانترنت في سن صغير جدا، ولا توجد رقابة جيدة على المحتوى من جانب وسائل التواصل الاجتماعى، حيث يتم دفع شركات الإنترنت لبذل المزيد لمكافحة المحتوى الضار عبر الإنترنت، ولكن يمكن للوالدين أيضًا اتخاذ خطوات لتغيير كيفية استخدام أطفالهم للويب، والتي نرصد بعضا من أهمها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

استخدم أدوات الرقابة الأبوية

الحد من وقت الشاشة

توصي منظمة الصحة العالمية على الآباء أن يقصروا الأطفال الصغار على 60 دقيقة من وقت الشاشة كل يوم، حيث تشير المبادئ التوجيهية، التي نشرت في أبريل الماضى، إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام مقيدين بساعة من وقت الشاشة اليومي.

التحدث مع الأطفالتقول العديد من المؤسسات الخيرية، بما في ذلك NSPCC، إن التحدث إلى الأطفال حول نشاطهم على الإنترنت أمر حيوي للحفاظ على سلامتهم، بما في ذلك زيارة الآباء المواقع مع أطفالهم للتعرف عليها معًا ومناقشة كيفية البقاء آمنًا عبر الإنترنت والتصرف بمسؤولية.