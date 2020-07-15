شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل Meet يضيف ميزة جديدة لمنع اقتحام اجتماعات المدارس من الغرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمنع اقتحام الاجتماعات من قبل الغرباء، أعلنت شركة جوجل أن اجتماعات G Suite for Education ستحظر المستخدمين المجهولين بشكل افتراضى، وسيفرض على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب جوجل للانضمام إلى المكالمة، وهو من شأنه منع الهاكرز من اقتحام الفصول الافتراضية واجتماعات المدرسة.

ففى بداية وباء كورونا، كان مجهولون يظهرون بمكالمات Zoom بشكل متكرر لدرجة أنها أصبحت تُعرف باسم "zoombombing" وتحولت الظاهرة إلى واحدة من أكبر مشكلات الأمان فى Zoom.

فى ذلك الوقت ، كان الهاكرز يخمنون أو يشاركون معرفات الاجتماعات، وردا على هذا الأمر والمخاوف الأمنية الأخرى، حظرت العديد من المناطق التعليمية فى الولايات المتحدة برنامج Zoom بشكل كامل، لذامن المحتمل أن شركة جوجل تحاول كسب المناطق التعليمية التى قد تكون حذرة من استخدام Zoom.

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لتسجيل الدخول إلى اجتماع G Suite for Education ، سيتعين على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب جوجل، و أثناء تشغيل الميزة افتراضيًا ، يمكن لمشرفى G Suite for Education الاتصال بدعم G Suite لإيقاف تشغيلها حتى يتمكن أى شخص من الانضمام إلى الاجتماع، وسيتم طرح هذا التغيير خلال الأسبوعين المقبلين.

فى شهر مايو، جعلت جوجل تطبيق Meet مجانيًا لأى شخص لديه حساب Gmail ، وفى يونيو، قدمت جوجل تطبيق Meet إلى Gmail لنظامى التشغيل iOS و Android.

وأضاف Meet مؤخرًا تنسيقات تشبه Zoom ، وهو يقدم الآن خلفيات افتراضية فى Meet for Education ، ونظرًا لأن العديد من الشركات تواصل العمل من المنزل ولا يزال مصير العام الدراسى القادم غير محدد، فمن المرجح أن يضيف جوجل Meet المزيد من الميزات الجديدة.