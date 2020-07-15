شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG تضيف مجموعة من المزاياالجديدة للعبة.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سلسلة من التغريدات، كشفت لعبة PUBG عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تخطط لإضافتها إلى اللعبة مع تحديثات 22 يوليو و30 يوليو على جهاز الكمبيوتر ووحدة التحكم على التوالي، حيث تكشف أولى التغريدات عن مقطع فيديو يضم شاحنة مدرعة، لكن وفقا للتغريدة، فلن يكون الحصول على واحدة لفريقك أمرا سهلا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتقول التغريدة الثانية: "في أعماق الغابة، حتى أذنيك لا يمكن الوثوق بهما" وتأتي مع مقطع فيديو صغير مرفق به، يُظهر المقطع لاعبًا يلقي قنبلة يدوية مع شريط أصفر حولها، ومع ذلك، فهي ليست القنبلة العادية ولكن يمكن استخدامها كطعم لأنها ينبعث منها صوت إطلاق النار عند انفجارها، من الواضح أن الغرض من إضافة هذا السلاح هو إلقاء العدو في وضع الارتباك فيما يتعلق بموقعك، وبالتالي، الحصول على خطوة للتفوق عليهم.

أما التغريدة الثالثة فهي عبارة عن تجميع لجميع الميزات الرئيسية التي ستتم إضافتها إلى Sanhok في الموسم الثامن، وبصرف النظر عن الشاحنة والقنبلة، فإنها تعرض مواقع جديدة ستتم إضافتها إلى الخريطة، وتحتاج Battle royale إلى حداثة لتبقى ذات صلة ولكن أكثر من ذلك، فهي تحتاج إلى لحظات مشتركة من اندفاع الأدرينالين في المواقف الصعبة، وربما الإضافات الجديدة على الخريطة ستجعل اللعبة أكثر إثارة للاعبين.