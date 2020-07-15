شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تطبيقى "أبل ميوزك" و "أبل بودكاست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك أبل العديد من الخدمات والتطبيقات التابعة لها والتى منها تطبيق iTunes الذى تم استبداله بعدد من التطبيقات بما في ذلك Apple Music وApple Podcast وApple TV والتى أصبحت توفر للمستخدمين العديد من المميزات وفيما يلى نعرض مقارنة بين Apple Music وApple Podcast كما يلى:

- تطبيق Apple Music:

هو تطبيق للاستماع للمقاطع الموسيقية، ويعمل التطبيق على جميع أجهزة آبل، كما يمكن استخدام التطبيق بدون الحاجة إلى الاشتراك في الخدمة، إلا أنه يمكن الاشتراك للحصول على مزيد من المميزات المختلفة، كما يقدم التطبيق توصيات مخصصة لك، ومكتبة خاصة لتخزين الموسيقى.

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يمكن تجربة خدمة أبل ميوزك لمدة 3 أشهر فترة تجريبية بشكل مجاني، وبعد ذلك سيكون لدي المستخدم 3 خيارات للاشتراك أولهم اشتراك بـ 5 دولار شهري، والثاني 10 دولارات شهريا، والثالث مقابل 15 دولارًا شهريًا.

- تطبيق Apple Podcast:

هو تطبيق مخصص لبث البودكاست، وليس للمقاطع الموسيقية، ويوفر العديد من عمليات البث المسجلة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي يمكنك مشاهدتها، والاستماع إليها، والاشتراك فيها مجانًا، حيث تبث محتويات البودكاست عادة في حلقات، ويمكن الاستماع إلى ملفات البودكاست على أجهزة آيفون، وآيباد، وiPod touch، وماك وغيرهم.