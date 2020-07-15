شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة ذكية من مايكروسوفت لجعل مستخدمى أندرويد يبحثون عبر Bing بدلاً من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتزم مستخدمو هواتف أندرويد في الغالب بخدمات جوجل التي تتضمن Gmail وخرائط جوجل وبالطبع محرك البحث، وعلى الرغم من وجود خيارات لاستخدام محرك بحث أو خرائط لبعض مزودي الخدمة الآخرين، يميل الناس في الغالب إلى الالتزام بالمحركات التي توفرها جوجل لأنها تؤدي المهمة بسهولة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن هذا الأمر يجعل من الصعب على منافسي جوجل جعل مستخدمي أندرويد يجربون خدماتهم، لكن مايكروسوفت تستخدم الآن حيلة ذكية لجعل مستخدمي أندرويد يجربون محرك بحث Bing بدلاً من بحث جوجل، فكما هو موضح بواسطة منشور على صفحة تعليمات هاتف Pixel، إذا قمت بتثبيت تطبيق Outlook على هاتف أندرويد الخاص بك، فإن مايكروسوفت تجعلك بذكاء تبحث عن أشياء في Bing بغض النظر عما إذا كنت قد قمت بتثبيت Bing على هاتف أندرويد الخاص بك أم لا.

وقال أحد المستخدمين في صفحة الدعم الخاصة بالتطبيق: "لقد لاحظت على مدار الأيام القليلة الماضية أن الضغط لفترة طويلة على النص في أندرويد يتضمن الآن أيضًا خيار" Bing Search، وليس لدي تطبيق Bing مثبتًا، فقط تطبيق مايكروسوفت الذي أملكه على هاتفي هو Outlook، أيعرف أحدكم ما الذي يجري؟".

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ففي اللحظة التي تفتح فيها تطبيق Outlook للتحقق من البريد الإلكتروني، وإذا ضغطت طويلاً على كلمة في نص البريد الإلكتروني، فستظهر قائمة منبثقة مع ثلاث خيارات: بحث الويب والترجمة والبحث في Bing، حيث الآن الخيار الثالث - بحث Bing - يجعله مثيرًا للاهتمام لأنه يظهر حتى إذا لم يكن لديك Bing مثبتًا على هاتفك.

وبعبارة أخرى، تقوم مايكروسوفت بالترويج للبحث في Bing داخل تطبيق Outlook أندرويد الخاص بها وهو أمرا ليس غير قانوني، لكن المشكلة هي أن الناس ليسوا سعداء بذلك ويعتبرون هذا التحرك من قبل مايكروسوفت محاولة يائسة لجعل مستخدمي أندرويد يجربون Bing.

وتسمح جوجل للمطورين بإضافة خيارات عند تحديد الكلمات داخل التطبيقات، والأمر متروك للمطورين فيما يتعلق بالخيارات التي يريدون إضافتها، وبالنسبة إلى Outlook، اعتقدت مايكروسوفت أنه سيكون من الجيد تعزيز بحث Bing بدلاً من تقديم أي خيار آخر للمستخدمين.