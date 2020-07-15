شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة بريطانية: ثلث الآباء يتجسسون على نشاط الأطفال عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال نصف الأطفال الذين شملهم الاستطلاع أنهم شعروا بالأذى عندما تم التجسس عليهم، وأنهم أقل قدرة على التحدث إلى والديهم حول التحديات التي يواجهونها عبر الإنترنت.

كما اعترف الآباء بأنهم يكافحون من أجل معالجة مثل هذه القضايا، وقد تكون إجراءات الإغلاق قد زادت من هذه المخاطر، فمع تحول العائلات إلى الإنترنت أكثر من نصف الآباء تقريبًا يناقشون الوقت عبر الإنترنت كمصدر للجدل.

قال جوزيف سيكورا من شركة البرمجيات Cogenis المتخصصة في التعلم الآلي وعلم النفس:" أنا مؤمن بشدة بأن وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي العدو، إنها منصات للتعبير عن الذات والإبداع والتطوير.

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وأضاف سيكورا: "بالطبع هناك مخاطر، لكننا نلحق الضرر بأطفالنا بمجرد التجسس عليهم، لأننا لا نعلمهم كيفية التعامل"، مؤكدا "التواصل المفتوح والتوافقي هو المفتاح لتطوير علاقة صحية وآمنة مع بيئتهم عبر الإنترنت."

كما أنه لمواجهة التحديات التي يواجهها الآباء والأطفال عبر الإنترنت، قامت Cogenis بتطوير Wing، وهو تطبيق شبكة أمان جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي للآباء.

يستخدم Wing الذكاء الاصطناعي لفحص نشاط الإنترنت بشكل غير تدخلي للوالد، بدلا من التجسس الشامل الذى يؤثر على الأطفال، ثم ينبه التطبيق مقدمي الرعاية فقط عندما يكتشف شيئًا يتعلق بأى مخاطر لمحتوى أو غيره لمساعدة الآباء على فهم تجارب أطفالهم عبر الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان صحفي: "يعتقد الخبراء أن السبيل إلى حماية الأطفال هو العمل معهم ، وليس وراء ظهورهم"، مضيفة: "لهذا السبب يجب تثبيت Wing على هاتف الطفل بإذنه، بدلاً من أداة سرية للتجسس على نشاطه دون موافقة".