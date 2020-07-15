شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. لماذا اختار مؤسسو منصة التغريدات اسم تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك في تأسيس تويتر جاك دورسي، الرئيس التنفيذي الحالي لموقع تغريدات، ونوح جلاس وإيفان ويليامز وبيز ستون، وغير تويتر إلى الأبد الطريقة التي يتلقى بها العالم الأخبار في الوقت الفعلي وهو واحد من أكثر مواقع الويب زيارة في العالم شيوعا.

وتوصل جاك دورسي بالفعل إلى الفكرة خلال جلسة عصف ذهني لمدة يوم عقدها أعضاء مجلس إدارة شركة بودكاست أوديو.

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أراد إنشاء خدمة رسائل قصيرة فردية (SMS) للتواصل مع مجموعة صغيرة، ولطالما كان دورسي مفتونًا بكيفية تواصل المدن في الوقت الفعلي.

وكان الاسم الأصلي يسمى “Status" أي "الحالة"، ولكن بعد البحث في القاموس، وجد كلمة Twitter، وكان التعريف "موجة قصيرة من المعلومات غير ذات أهمية، وتغريد من الطيور"، وهذا هو بالضبط ما كان المنتج.

وأطلق دورسى في البداية اسم "twttr" ثم غيره لاحقًا إلى Twitter لتبسيط الأمر، ولعل من هنا جاء شعار الطائر أيضا.