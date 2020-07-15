فاطمة أيت طالب - دبي - ألق نظرة على الهاتف Google Pixel 4a، والتي تم تقديمها من قبل شركة جوجل نفسها. في الواقع، لقد ظهرت صورة رسمية للهاتف Google Pixel 4a على الصفحة الرئيسية لمتجر Google Store في كندا حيث كان يجب أن تكون صورة جهاز Nest WiFi. من الناحية الفنية، رأينا بالفعل الهاتف Google Pixel 4a في الماضي، ولكن من الجميل أن يتم تأكيد التصميم من قبل الشركة نفسها، ولو كان ذلك عن طريق الخطأ.
كما تلاحظون، الهاتف Google Pixel 4a لا يختلف كثيرًا من حيث التصميم عن الهاتف Google Pixel 4 الحالي، على الرغم من أنه يأتي ببعض التغييرات الهامة مثل إمتلاكه لثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وكاميرا واحدة في الوحدة المربعة الشكل الموجودة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، فضلا عن الإحتفاظ بمنفذ السماعات 3.5mm، وتواجد مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.
وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.
وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.
ظهور الهاتف Google Pixel 4a على المتجر الرسمي لشركة جوجل يعني إقتراب موعد الإعلان الرسمي علمًا أن الشائعات الأخيرة لمحت إلى إمكانية إطلاق هذا الهاتف في شهر أكتوبر المقبل، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن بشكل رسمي من قبل شركة جوجل، لذلك يرجى التعامل مع ذلك بأقل قدر من الحماسة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Google Pixel 4a يظهر لفترة وجيزة على المتجر الرسمي لشركة جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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