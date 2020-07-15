Huawei تُحقق نتائج مالية إيجابية في النصف الأول من هذا العام على الرغم من جائحة COVID-19

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد ودعنا بالفعل النصف الأول من العام 2020 وبدأت الشركات في إصدار تقاريرها المالية لهذه الفترة. ذكرت شركة Huawei في بيان صحفي أن كلا من الإيرادات وصافي الأرباح نمت مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحيث نمت الإيرادات بنسبة 13.1 في المئة، في حين نمت الأرباح الصافية بنسبة 9.2 في المئة.

تقول الأرقام أن الإيرادات بلغت ما يزيد قليلاً عن 64 مليار دولار أمريكي بناء على أسعار الصرف الحالية. حقق قسم الإتصالات والشبكات في الشركة عائدات بقيمة 159.6 مليار يوان صيني، وسجل قسم الشركات عائدات بقيمة 36.3 مليار يوان صيني، في حين بلغت عائدات قسم الأجهزة الإستهلاكية والذي يشمل الأجهزة المحمولة ما يصل إلى 255.8 مليار يوان صيني.

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تكشف الرياضات البسيطة أن أكثر من نصف دخل Huawei يأتي من الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للإرتداء، من بين الأجهزة المحمولة الأخرى، في حين يمثل قسم الإتصالات والشبكات والذي كان السبب الرئيسي وراء حظر الحكومة الأمريكية لشركة Huawei نحو 35 في المئة فقط من عائدات الشركة.

من المتوقع وصول المزيد من التقارير المالية للنصف الأول من هذا العام في وقت لاحق من هذا الشهر حيث سنرى الصورة الأكبر للكيفية التي تفاعل بها سوق الهواتف الذكية مع الموجة الأولى من وباء COVID-19، وأين تتواجد مكانة Huawei بين المنافسين.