ذكرت وسائل إعلامية أن تطبيق المحادثة الشهير "واتس آب" تعرض لعطل فني.
وأفاد موقع قناة "روسيا اليوم" بأن الآلاف من مستخدمي تطبيق "واتس آب" أبلغوا عن تعرضه لعطل، مشيراً إلى أنه التبليغ عن الانقطاع في أوروبا وأستراليا، والولايات المتحدة، والهند، وأمريكا الجنوبية.
وذكر موقع Downdetector.co.uk المختص في تتبع انقطاعات المواقع والتطبيقات أنه تم تسجيل عدد كبير من التبليغات عن وجود مشاكل أثناء محاولة الإتصال بالتطبيق.
وقال مستخدمو التطبيق على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إنهم لم يتمكنوا من إرسال رسائل على "واتس آب" على الرغم من محاولاتهم المتكررة.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل بتطبيق «واتس آب» في عدد من دول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.