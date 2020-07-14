عطل بتطبيق «واتس آب» في عدد من دول العالم

ذكرت وسائل إعلامية أن تطبيق المحادثة الشهير "واتس آب" تعرض لعطل فني.

وأفاد موقع قناة "روسيا اليوم" بأن الآلاف من مستخدمي تطبيق "واتس آب" أبلغوا عن تعرضه لعطل، مشيراً إلى أنه التبليغ عن الانقطاع في أوروبا وأستراليا، والولايات المتحدة، والهند، وأمريكا الجنوبية.

وذكر موقع Downdetector.co.uk المختص في تتبع انقطاعات المواقع والتطبيقات أنه تم تسجيل عدد كبير من التبليغات عن وجود مشاكل أثناء محاولة الإتصال بالتطبيق.

وقال مستخدمو التطبيق على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إنهم لم يتمكنوا من إرسال رسائل على "واتس آب" على الرغم من محاولاتهم المتكررة.