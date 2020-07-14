شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الواتس آب يعود للعمل من جديد بعد تصدره التريند فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الواتس آب للعمل مرة أخرى، بعدما تصدر تريند تويتر في مصر وذلك عقب شكوى العديد من مستخدمي تطبيق الواتس آب من عطل يعيقهم عن استخدام تطبيق التواصل المملوك لـ"فيس بوك"، إذ كان المستخدمون غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل، وقد توجه المستخدمون إلى تويتر للتعبير عن استيائهم من هذا العطل، وهل هو مشكلة محلية أم أنه مشكلة عامة بالتطبيق.

فيما رصد موقع downdetector المتخصص في تتبع أعطال التطبيقات، وقوع عطل في التطبيق، حيث أبلغ أكثر من 19 ألف شخص عبر الموقع عن معاناتهم من تعطل التطبيق، وجاءت هذه البلاغات من مناطق متفرقة من أنحاء العالم بما في ذلك أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

ويمثل "واتس آب" تجربة رائعة لمليارات المستخدمين على مستوى العالم حتى الآن، حيث لا يعرض إعلانات بين الدردشات، ولا يشتت الانتباه مثل المنشورات التى يتم الترويج لها والنوافذ المنبثقة داخل التطبيق، لكن خطة التكامل مع بقية تطبيقات "فيس بوك" قد تشوه جمال منصة الرسائل المحمولة هذه المشفرة من النهاية إلى النهاية.