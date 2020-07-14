شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بـ"واتس آب" يتسبب فى توقف التطبيق عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق "واتس آب" من عطل يعيقهم عن استخدام تطبيق التواصل الشهير المملوك لفيس بوك، إذ أصبح المستخدمون غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل.

وتوجه المستخدمون على الفور إلى "تويتر" للتعبير عن استيائهم والتساؤل عما إذا كان هذا العطل لديهم فقط أم إنها مشكلة عامة بالتطبيق، وتصدر على الفور التطبيق قائمة التريدنات بمصر

ويمثل واتس آب تجربة رائعة لمليارات المستخدمين على مستوى العالم حتى الآن، حيث لا يعرض إعلانات بين الدردشات، ولا يشتت الانتباه مثل المنشورات التى يتم الترويج لها والنوافذ المنبثقة داخل التطبيق، لكن خطة التكامل مع بقية تطبيقات فيس بوك قد تشوه جمال منصة الرسائل المحمولة هذه المشفرة من النهاية إلى النهاية، بحسب تقرير موقع TOI الهندى.فسيتغير عالم وسائل التواصل الاجتماعى قريبًا مع اقتراب الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج من تحقيق حلمه فى دمج جميع خدماته فى حركة واحدة عبر منصة للبيانات الشخصية بين فيس بوك وماسنجر وInstagram وواتس آب.

واستحوذ فيس بوك على واتس آب فى عام 2014 بأكثر من 19 مليار دولار، إلا أن كلا من مؤسسى واتس آب - “براين أكتون" و "جان كوم" - قد استقالوا قبل عامين بسبب اختلاف مزعوم فى الرأى مع الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج حول خصوصية البيانات والتشفير وقضايا تحقيق الدخل من النظام الأساسى، والتى كانوا يريدون دائمًا أن يظلوا مجانًا من عوامل التشتيت والعمل مثل تجربة دردشة نقية ومستقلة.

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