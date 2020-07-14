شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور الأقمار الصناعية تظهر عمود غبار عملاق يجتاح المحيط الأطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) سحابة غبار برتقالية عملاقة، الملقبة بـ "Godzilla" ، تشق طريقها عبر المحيط الأطلسي، وعلى مدى أقل من شهر، وصل العمود إلى منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة من موقعه الأولي في الصحراء الكبرى.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدمت وكالة الفضاء الأوروبية رسومًا متحركة تظهر انتشار الجسيمات من عمود الغبار الصحراوي الذي يتحرك غربًا من 1 يونيو إلى 26 يونيو من هذا العام.



عمود من الغبار

تظهر البيانات، التي تم التقاطها بواسطة أقمار كوبرنيكوس سنتينل وأيولوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، عمود غبار الصيف في رحلته، على بعد حوالي 1.8 إلى 3.7 ميل فوق سطح الأرض.

تظهر صور وكالة الفضاء الأوروبية أيضًا سحابة الغبار فوق كابو فيردي، وهي دولة جزيرة قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، وفي كوبا في منطقة البحر الكاريبي.



صور الاقمار الصناعية

كان حجمها تقريبًا بحجم 48 ولاية أمريكية خلال رحلتها التي تبلغ 5000 ميل، وانتشرت في النهاية عبر سماء جنوب شرق الولايات المتحدة من تكساس إلى ولاية كارولينا الشمالية.

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وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في منشور: "عادة، تتطاير أعمدة الغبار الصحراوي في الجو وتغرق في المحيط الأطلسي قبل الوصول إلى الأمريكتين".

وأضافت الوكالة: "لكن هذا العام، سافر التركيز الكثيف للغبار حوالي 8000 كيلومتر ويمكن رؤيته يصل بالقرب من منطقة البحر الكاريبي وجنوب الولايات المتحدة."



صور الأقمار

تتشكل السحابة في الواقع سنويًا، ولكن نسخة هذا العام غير عادية بسبب حجمها والمسافة المقطوعة.

وفقًا لمختبر NOAA الأطلسي لعلوم المحيطات والأرصاد الجوية، كان عمود الغبار في مكان ما بين 60 إلى 70 % أكثر غبارًا من المتوسط ، مما يجعله الحدث الأكثر غبارًا منذ بدء التسجيل منذ حوالي 20 عامًا.



صورة عمود الغبار الضخم

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "إن تفشي طبقة الهواء الصحراوي الأخيرة في يونيو أمر مثير للتساؤل لحجمها، وإلى أي مدى سافرت ، وكمية الهواء الجاف المتراكم الذي تحتويه".

تُعرف السحابة أيضًا باسمها للأرصاد الجوية ، "طبقة الهواء الصحراوية" ، وتتكون عادةً بين أواخر الربيع وأوائل الخريف، وتبلغ ذروتها في أواخر يونيو إلى منتصف أغسطس.