تكنولوجيا: Oppo تعلن عن هاتف Oppo A12s برقاقة معالج Helio P35 وكاميرة مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن هاتف Oppo A12s منخفض التكلفة، الذي ينطلق برقاقة معالج Helio P35، مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، والذي يتوفر بسعر 129 دولار.

يأتي هاتف Oppo A12s بنفس مواصفات A12 مع تغيير في التصميم، حيث يتميز بشاشة LCD بحجم 6.2 إنش، بدقة عرض 1520 في 720 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة لكاميرة السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، مع نمط تجميلي بتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يضم هاتف Oppo A12s رقاقة معالج Helio P35 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

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وتقدم Oppo هاتف Oppo A12s بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة ColorOS 6.1، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يضم هاتف Oppo A12s بطارية بقدرة 4230 mAh، مع منفذ microUSB للشحن، كما يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والفضي بسعر 129 دولار.

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