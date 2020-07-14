تكنولوجيا: Razer تكشف عن لوحة مفاتيح Huntsman Mini بسعر يبدأ من 120 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer عن أول لوحة مفاتيح 60% تنطلق بعنوان Huntsman Mini، والتي تأتي بحجم أصغر لدعم المستخدم بمساحة أكبر للفارة ولوحة اللمس، والتي تنطلق بسعر يبدأ من 120 دولار.

تأتي لوحة مفاتيح Huntsman Mini بتصميم يدعم المستخدم بالحد الأدنى من المفاتيح المخصصة فقط، وهو تصميم مثالي للتنقل.

إشتهرت شركة Razer كواحدة من أكبر الشركات المصنعة لإكسسوارات الألعاب ولوحات المفاتيح، كما تقدم لوحات المفاتيح بأحجام متفاوتة، بين إختيار بحجم كامل 80% في Huntsman TE، أو إصدار الشركة الجديد Huntsman Mini الذي يتميز بتصميم أصغر في لوحة مفاتيح 60%، مع ميزة دعم جميع الوظائف المطلوبة.

Advertisements

وتأتي الوظائف المطلوبة في لوحة مفاتيح Huntsman Mini كوظائف بديلة في المفاتيح الرئيسية، والتي تدعم التنشيط عبر زر Fn، كما تتوفر لوحة مفاتيح Huntsman Mini باللون الأسود، والأبيض.

أيضاً تقدم Razer للاعبين اثنان من الإختيارات في إضاءة مفاتيح Huntsman Mini بين مفاتيح بالنقر وأخرى linear، حيث يتوفر حالياً النموذج المميز بتصميم clicky بسعر 120 دولار، بينما يأتي لاحقاً نموذج linear بسعر 130 دولار تقريباً.

وتؤكد Razer على أن لوحة مفاتيح Huntsman Mini تأتي بمجموعة من التحسينات لتدعم المستخدم بأفضل تجربة كتابة في لوحات المفاتيح الميكانيكية دون الضوضاء المزعجة، كما تأتي لوحات المفاتيح بإضاءة خلفية مع ألوان RGB LED والتي تدعم التخصيص عبر برمجيات Razer Synapse، وتتصل لوحة Huntsman Mini بأجهزة الحاسب عبر موصل USB C،

المصدر

اعلان





