شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CNN: الأحزاب السياسية الأمريكية تحذر موظفيها من استخدام TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر كل الحزبين السياسيين الرئيسيين فى الولايات المتحدة الموظفين من استخدام تطبيق التواصل الاجتماعىTikTok ، فوفقًا لتقرير صادر ع CNN ، حذرت اللجنة الوطنية الديمقراطية الموظفين وكذلك اللجان والأحزاب الحكومية من استخدام التطبيق بسبب مخاوف الخصوصية والعلاقات مع الحكومة الصينية.

وقالت نسخة من التحذير وفقًا لـ CNN: "ما زلنا ننصح موظفى الحملة بالامتناع عن استخدام TikTok على الأجهزة الشخصية، وإذا كنت تستخدم TikTok للعمل فى الحملة، فإننا نوصى باستخدام هاتف وحساب منفصلين ''.

كما حذرت مذكرة منفصلة من اللجنة الوطنية الجمهورية من استخدام التطبيق لأسباب مماثلة، وقال السكرتير الصحفى للجنة، ماندى ميريت، لشبكة CNN إن هناك توجيهات طويلة الأمد من الحزب الجمهوريRNC قائلا: "نصح RNC الموظفين وأصحاب المصلحة بعدم تنزيل تطبيق TikTok على أجهزتهم الشخصية."

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ورداً على التوجيه من كلتا اللجنتين، قال المتحدث باسم TikTok لـ CNN: "نحن ملتزمون تمامًا بحماية خصوصية وأمان مستخدمينا، وتحت قيادة الرئيس التنفيذى الأمريكى، إلى جانب رئيس مسؤولى أمن المعلومات ورئيس السلامة، يعمل فريق TikTok الأمريكى المتزايد بجد لتطوير بنية تحتية أمنية أفضل فى فئتها والتمسك بإرشادات المجتمع التى تحظر المحتوى والحسابات المضللة وغير الصحيحة".

وأضاف: "نرحب بالحوار مع أى شخص لديه أسئلة حول TikTok حتى نتمكن من تخفيف المخاوف التى قد تكون لديهم.