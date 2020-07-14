شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو خايف على خصوصيتك.. يعني إيه تشفير البيانات وما أهمية استخدامه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تشفير البيانات من الأمور المهمة للغاية التى يحتاج إليها الكثير من المستخدمين للمحافظة على خصوصية معلوماتهم الشخصية المختلفة، وغالبا ما تدعي العديد من خدمات الإنترنت أنها توفر مستوي عالي من تشفير البيانات وحماية خصوصية المستخدمين.

تشفير البيانات:

هو إجراء أمني مصمم لحماية المعلومات الحساسة للمستخدمين من المتطفلين، حيث يحول التشفير المعلومات الشخصية إلى رموز سرية والطريقة الوحيدة لتحويلها مرة أخرى إلى نصوص، أو رموز مفهومة، هي عن طريق توفير مفتاح أو كلمة مرور خاصة بفك التشفير، حيث يتم تمكين تشفير الهاتف بالكامل بشكل افتراضي في الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل الحديثة.

متى يمكن استخدام التشفير؟

يمكن استخدام التشفير لحماية الهاتف بالكامل أو لتشفير التطبيقات والملفات، أو لتشفير شبكات الواي فاي العامة، حيث يعني تشفير الهاتف بالكامل أن جميع البيانات الموجودة فيه محمية من الوصول غير المصرح به، أما تشفير التطبيق أو الملف مجموعة فرعية من المعلومات في هاتفك وليس كلها، كما يمكنك حماية ملف واحد أو أكثر من الملفات الفردية عن طريق تشفيرها في مجلد آمن، حيث تحوي العديد من الهواتف هذه الميزة بشكل افتراضي، أو عن طريق تثبيت تطبيق للقيام بهذه المهمة.

فيما يهتم تشفير شبكة الواي فاي بالحماية من استخدام شبكة الواي فاي العامة، حيث أن هذا الاتصال يكون غير آمن، حيث يمكن أن ينقل جميع المعلومات التي يتم إرسالها عبر هذا الاتصال، كلمات المرور والعناوين والمعلومات الشخصية وأي شيء ترسله إلى مواقع الويب أثناء التصفح، إلى طرف ثالث.