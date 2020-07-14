شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بقائمة "نوتفيكشن" فيس بوك.. والمستخدمون يردون بكوميكات ساخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مشكلة تعطل قائمة الإشعارات والتنبيهات في تطبيق فيس بوك، حيث إنه عند الضغط على رمز أيقونة الإشعارات لا تفتح القائمة المنسدلة، أو تظهر مع عدم عرض الإشعارات بالكامل، وهو الأمر الذى أثار استياء العديد من المستخدمين، مما دفعهم للتعبير عن المشكلة عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

وقد لجأ بعض المستخدمين لنشر كوميكس ساخرة عبر صفحات فيس بوك المختلفة للتعبير عن المشكلة، فيما يلم يرد فيس بوك حتى الآن، أو يكشف عن سبب هذه المشكلة، سواء كانت مشكلة تقنية عامة، أم أنها مشكلة لدي بعض المستخدمين فقط.

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جدير بالذكر تعرض موقع فيس بوك خلال الفترة الماضية للعديد من الأعطال التى تسببت فى ضيق المستخدمين، إلا انه سعى خلال الفترة الماضية لطرح الخدمات التى تثير اعجاب المستخدمين، وعلى رأسها ميزة Rooms، والتى تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدمًا في المكالمة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركًا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة، وذلك في تصميم شبيه بما تقدمه خدمةZoom المنافسة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما قام فيس بوك برفع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو عبر واتس اب من 4 إلى 8 وكذلك إضافة ميزة مكالمات الفيديو لتطبيقها Facebook Dating مع إضافة مزايا جديدة للبث المباشر عبر فيس بوك وكذلك انستجرام.