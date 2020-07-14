غوغل تدخل صراع التكنولوجيا في الهند بـ 4 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

دخلت صفقة شركة جوجل التابعة لألفابت في مرحلة متقدمة من محادثات لاستثمار أربعة مليارات دولار مقابل حصة في الوحدة الرقمية التابعة لشركة ريلاينس إندستريز الهندية العملاقة، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة.

وقال التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، إن إعلانا قد يصدر في غضون الأسابيع المقبلة.

وامتنعت جوجل عن التعليق فيما لم ترد ريلاينس، المشروع التكنولوجي للملياردير الهندي موكيش أمباني، على طلب للتعقيب.

يأتي التقرير بعد يوم من إعلان جوجل أنها ستنفق نحو 10 مليارات دولار في الهند في غضون الخمسة أو السبعة أعوام المقبلة عن طريق استثمارات في رأس المال وعمليات شراكة في أكبر التزام لها في سوق مهمة للنمو.

وتأتي صفقة جوجل المرتقبة ضمن سعيها للانضمام إلى شركة فيسبوك المنافسة، في ملاحقة النمو في سوق الإنترنت والتجارة الإلكترونية الواعد.

وتمثل شركة ريلاينس جيو قلب طموح رجل الأعمال الهندي لتحويل تكتل الطاقة الخاص به إلى عملاق تكنولوجي محلي يشبه شركة على بابا الصينية.

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وإذا أسفرت المحادثات مع جوجل عن صفقة حقيقة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من تحسين بيانات اعتماد ريلاينس جيو في سعيها إلى قلب البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وتدفق المحتوى، والمدفوعات الرقمية، والتعليم والرعاية الصحية في سوق تضم أكثر من مليار شخص.

وخلال الفعاليات السنوية للشركة في الهند، دشن المدير التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيشاي صندوق جوجل بقيمة 10 مليارات دولار من أجل رقمنة الهند.

وسوف تركز الاستثمارات على تسهيل الحصول على المعلومات، وعرض منتجات جديدة وتمكين الشركات من أجل تحولها الرقمي وتعزيز الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، توجه العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية تركيزها على السوق الهندي، حيث أعلنت شركة فيسبوك عن استثمار بقيمة 5.7 مليار دولار في منصات ريلاينس جيو لرقمنة أكثر من 60 مليون شركة صغيرة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن جيف بيزوس رئيس شركة أمازون عن استثمار مليار دولار إضافية في الهند، ليبلغ إجمالي استمثارات أمازون في البلاد 6.5 مليار دولار.

ومطلع العام الجاري، تمكنت “ألفابت” من الانضمام لنادي “التريليون دولار”، لتصبح رابع عضو في التصنيف الذي يجمع الشركات العالمية التي تتجاوز قيمتها السوقية 1000 مليار دولار.