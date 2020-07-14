تكنولوجيا: الكشف عن مميزات وتصميم سيارة Ford Bronco للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Ford في بيان صحفي أصدرته اليوم عن سيارة Ford Bronco للعام 2021، كما إستعرضت الشركة تصميم ومميزات سيارة الدفع الرباعي.

مميزات سيارة Ford Bronco للعام 2021

أكدت فورد على أن سيارة Ford Bronco للعام 2021 تأتي بعدد 7 سرعات في نظام manual، مع نسبة سحب A 94.75:1، وإطارات بحجم 35 إنش، كما تتميز بأبواب وسقف يدعم الإنفصال السريع عن السيارة، كما تتضمن الأسطح الصلبة على نوافذ في الربع الخلفي قابلة للإزالة بتجربة سلسة وسريعة.

كما تتميز سيارة Ford Bronco للعام 2021 في النموذج المميز باثنان من الأبواب والنموذج المميز بعدد أربعة من الأبواب بأكبر فتحة علوية في هذه الفئة من السيارات، كما يدعم المصنع المستخدم بأكثر من 200 إكسسوار للسيارة في خدمات ما بعد البيع.

أيضاً تأتي سيارة Ford Bronco للعام 2021 بالإصدار الأول مع 11 لون متنوع، إلا أن هذه الألوان المختلفة لا تتضمن اللون الأخضر حتى الآن.

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محركات سيارة Ford Bronco للعام 2021

تجلب Ford في سيارة Ford Bronco للعام 2021 محرك توربو EcoBoost سعة 2 إلى 3 لتر مع 4 من الأسطوانات بقوة 270 حصان و 310 رطل من عزم الدوران، أيضاً يأتي محرك EcoBoost سداسي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، بقوة 310 حصانًا وعزمًا يبلغ 400 رطل قدم، حيث يعمل كلا النموذجين بالوقود، وتدعم سيارة Ford Bronco للعام 2021 عدد 7 سرعات في النظام manual، أو 10 سرعات في النظام الأوتوماتيك.

هيكل سيارة Ford Bronco للعام 2021

صمم هيكل سيارة Ford Bronco للعام 2021 من الفولاذ بشكل كامل تقريباً، ومن المقرر أن تأتي الأبواب والسقف بتصميم قابل للإزالة، كما تتضمن السيارة إعدادات إلكترونية للتوجيه، مع وحدة تعليق أمامي مستقل، ومحور خلفي صلب، كما تختلف سيارة Bronco عن Ranger، حيث تستخدم Bronco عدد 5 من إعدادات coilover المتصلة، ومن المقرر أن ينطلق النموذج الرئيسي من سيارة Ford Bronco للعام 2021 بسعر 29995 دولار.

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