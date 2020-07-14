تكنولوجيا: LEGO تعلن رسمياً عن مجموعة NES الجديدة التي تتضمن 2600 قطعة مع لعبة Super Mario

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LEGO عن مجموعة NES الجديدة التي تتضمن 2600 قطعة مع لعبة Super Mario، والتي تتوفر بسعر 300 دولار تقريباً.

كشف إعلان تشويقي نشر مؤخراً عن نظام Nintendo الترفيهي الذي يقدم من LEGO، واليوم كُشِف رسمياً عن المجموعة الجديدة التي تتيح بناء وحدة NES بمجموعة من القطع كما تتيح بناء جهاز تلفاز CRT وجهاز تحكم ووحدة تشغيل لعبة Super Mario Bros.

تتيح شركة LEGO للمستخدمين تجميع نظام الألعاب الخاص Nintendo عبر مجموعة من القطع تتضمن 2600 قطعة، وهو التعاون الثاني الذي يجمع بين كلاً من شركة LEGO و Nintendo.

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وتجلب مجموعة NES عدد من السمات المميزة للعبة Super Mario في تصميم متكامل من أجزاء المكعبات، مع أجزاء مكعبات خاصة بشخصية Mario، مع Super Mushrooms، وأيضاً Goombas من بين تفاصيل أخرى في اللعبة.

أيضاً يتيح ذراع التحكم الجانبي تحريك اللعبة في نظام NES، ومن المقرر أن تتوفر مجموعة NES الجديدة من LEGO في الأول من أغسطس بسعر 300 دولار تقريباً.

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