تكنولوجيا: أول الصور التي توضح تصميم جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن أول الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم الإصدار القادم من أجهزة سامسونج اللوحية Galaxy Tab S7.

نشر Evan Blass صور لجهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S7، وذلك قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال حدث Unpacked في شهر أغسطس المقبل.

يظهر الإصدار الرئيسي من أجهزة سامسونج اللوحية المرتقبة Galaxy Tab S7 بتصميم جديد مختلف عن إصدار الشركة الحالي Galaxy Tab S6، كما يدعم الإصدار الجديد الإتصال بلوحة مفاتيح، ويأتي أيضاً بحافظة غطاء للجهة الخلفية يتميز بوحدة لتثبيت الجهاز اللوحي لمهام العرض أو الرسم.

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كما يتميز جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية، ويأتي هذا الإصدار ببعض اللمحات من تصميم جهاز ابل iPad Pro 11 للعام 2020.

أيضاً تأتي كاميرة السيلفي في جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي في الإطار العلوي للجهاز، كبديل لموقع الكاميرة على مسافة قصيرة الذي يؤدي إلى عرض زوايا غير دقيقة في تسجيل الفيديو.

كما تؤكد الصورة على تصميم جديد في قلم S الخاص بجهاز Galaxy Tab S7 اللوحي، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 865، مع شريحة 5G، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يضم شاشة AMOLED بحجم 11 إنش ومعدل تحديث 120 Hz.

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