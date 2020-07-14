Realme ستتبنى أيضًا تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 125W، وسيتم تقديمها يوم 16 يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كانت شركة Realme منفتحة حول تراثها كشركة، فهي علامة تجارية مستقلة، ولكنها تستخدم خبرة وحلول وتكنولوجيات Oppo لبناء هواتف أفضل للجمهور الصغير السن، على الأقل هذا ما أخبرنا به مدير التسويق في الشركة الصينية، السيد Xu Qi Chase ذات مرة.

بعدما أعلنت شركة Oppo يوم أمس أنها تخطط للإعلان عن تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 125W الخاصة بها، قال الحساب الرسمي لشركة Realme على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo اليوم أنه سيتم تقديم هاتف ذكي 5G جديد يضم تكنولوجيا ” Super Flash Charge “. في الوقت نفسه، نشر Qi Chase نفس الصورة في حسابه الشخصي مع عبارة 1111101، وهو ما يُترجم إلى 125.

تميل الهواتف الذكية التابعة لشركة Realme إلى الإبتعاد عن العلامة التجارية VOOC و SuperVOOC، ويأتي الهاتف الرائد الحالي Realme X50 Pro 5G مع تكنولوجيا الشحن بقوة 65W والتي تحمل علامتها التجارية الخاصة SuperDart Flash Charge، وإن كانت هذه التكنولوجيا تعمل على نحو مماثل لـ SuperVOOC 2.0.

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بغض النظر عن Oppo و Realme، فقد أعلنت شركة Vivo كذلك يوم أمس أنها ذاهبة للكشف عن تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 120W الخاصة بها والتي ستصل لأول مرة مع هاتف ذكي سيتم إطلاقه قريبًا.