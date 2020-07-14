صور ومواصفات الهاتف Oppo A72 5G تطفو على السطح قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رصد هاتف غامض من شركة Oppo يحمل الإسم الرمزي PDYM20 على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA في وقت سابق من هذا الشهر. كنا نظن أن هذا الهاتف سينتمي إلى سلسلة هواتف Oppo Reno Series، ولكن إتضح الآن أن هذا ليس هو الحال، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف في موقع شركة الإتصالات الصينية China Telecom تحت إسم Oppo A72 5G.

الموقع الرسمي لشركة الإتصالات الصينية عرض لنا صور ومواصفات الهاتف Oppo A72 5G. وفيما يخص التصميم، فالصور المرفقة تكشف لنا قدوم الهاتف مع شاشة طويلة تمتاز بثقب صغير من أجل الكاميرا الأمامية في الركن الأيسر العلوي، وثلاث كاميرات في الوحدة المربعة الشكل الموجودة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد إتضح لنا أن الهاتف Oppo A72 5G سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek MT6853V، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB/6GB/8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.