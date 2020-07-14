OnePlus تشوق لقدوم OnePlus Nord مع كاميرا أمامية بزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 105°

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري. وحتى ذلك الحين، فلا تزال الشركة الصينية تواصل التشويق لمميزات هذا الهاتف، واليوم قررت الشركة التشويق للكاميرا الأمامية حيث ذكرت في إعلانها التشويق الأحدث أن الكاميرا الأمامية في الهاتف OnePlus Nord ستمتاز بزاوية مشاهدة واسعة جدًا تبلغ 105 درجة مما يغنيك عن الحاجة إلى إستخدام عصا السلفي.

وعلى ذكر الكاميرا الأمامية الواسعة الزاوية، فينبغي الإشارة إلى أن الهاتف OnePlus Nord سيضم كاميرتين في الأمام، على الأقل وفقا للتسريبات السابقة، واحدة أساسية بدقة 32 ميغابكسل، وكاميرا أخرى واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرا الأمامية المزدوجة، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أنه سيصل مع مواصفات تقنية تشمل أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4115mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.