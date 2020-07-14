Realme تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد قريبًا يضم بطارية بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف ذكي جديد مع بطارية ضخمة بسعة 6000mAh في إندونيسيا قريبًا، وتم تأكيد ذلك من قبل مدير التسويق في الشركة الصينية، السيد Palson Yi، من خلال حسابه الرسمي على شبكة إنستاجرام. وجدير بالذكر أن هذا الهاتف سيكون هاتف Realme الأكبر على الإطلاق من حيث سعة البطارية.
للآسف، هي جل المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن، وهذا يعني أن بقية مواصفات هذا الهاتف لا تزال غامضة في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع الحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في قادم الأيام والأسابيع.
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We hear you, realme Fans! Super excited to announce our latest trendsetting technology, 6000mAh battery! As Favoritnya Anak Muda, we always listen to you guys, and put your feedback as our top priority. Many fans ask for a really big battery, and here it is now! Another trendsetting technology breakthrough from realme, we have been fully prepared to announce a 6000mAh battery smartphone for the first time very soon. Can you guess which product series that will come with 6000mAh battery? Stay tuned on @realmeIndonesia for more exciting news. #TrendsettingTechnology #FavoritnyaAnakMuda #DareToLeap
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