بعد إعلان مواعيده فلكيا.. مواقيت صلاة عيد الأضحى 2020 في محافظات ومدن الجمهورية

كتب: ضياء السقا

كشفت الحسابات الفلكية، أن يوم الأربعاء 22 يوليو غرة ذو الحجة، والخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، في بيان مواقيت صلاة عيد الأضحى 2020 في محافظات ومدن الجمهورية:

5:41 الفيـوم - 5:38 القاهرة

5:41 بني سـويف - 5:39 الجـيزة

5:44 الـمنيا - 5:41 الإسـكندرية

5:44 أسـيوط - 5:32 بورسعيد

5:43 سـوهاج - 5:33 السـويس

5:39 قــنـا - 5:26 العــريش

5:42 أســوان - 5:32 الطـور

5:50 أبـوسمـبل - 5:30 سانت كاترين

5:52 مرسى مطـروح - 5:25 طابا

5:33 الغـردقة - 5:30 شــرم الشـيخ

5:50 الخارجة - 5:40 دمنهور

5:33 الإسماعيلية - 5:38 طـنـطا

5:34 دميـاط - 5:36 المنصـورة

6:00 السـلوم - 5:36 الزقازيق

5:27 نويبع - 5:38 بنها

5:30 حلايب - 5:39 شبين الكوم

5:33 شلا تين - 5:38 كفرالشيخ

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وقال معهد الفلك في بيان، إن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من ذى القعدة 1441هـ الموافق 20 /7 /2020 (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد، إنه سيلاحظ إن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التى نستمر في دراستها لتفسيرها.

جدير بالذكر أن المعهد يصدر الدليل الفلكى شاملا كل الظواهر الفلكية وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، حيث يتم طباعته وإعلانه على صفحة المعهد الإلكترونية، كما قام أيضا بإصدار تطبيق للتليفونات المحمولة الذكية، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لجمهور المتابعين من الهواة ومتابعى الظواهر الفلكية.