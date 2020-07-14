قريبا..صوتك يكفي لتشخيص إصابتك بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في وقت يصارع فيه العالم تفشي فيروس كورونا المستجد، وتستخدم العديد من الاختبارات للكشف عن الإصابة به، أصبح من الممكن اكتشاف الإصابة من سماع صوت المريض فقط، هذا ما أكده جيوفاني ساجيو أستاذ هندسة الإلكترونيات في جامعة تور فيرجاتا في روما.

وتمييز تغير صوت شخص أُصيب بنزلة برد لا يبدو صعبا ولا يحتاج إلى تقنية ذكاء اصطناعي AI طبية لتشخيص المرض بالطبع، ولكن ماذا إذا كان الذكاء الاصطناعي AI قادرا على تحديد الإصابة بأمراض كالخرف أو السرطان فقط بواسطة الصوت.

فبحسب موقع thestar.com يعتقد الباحثون أن الخوارزميات والذكاء الاصطناعي ستتمكن قريبًا وبدقة عالية من التعرف علامات المرض وتشخيصه فقط من خلال استقبال صوت الشخص الخاضع للفحص .

وأوضح جيوفاني ساجيو أن طبقة صوت الإنسان تختلف بحسب المشكلة التي يعاني منها لذا إذا كان هناك مشاكل في القلب أو الرئة على سبيل المثال فهذا ينعكس بشكل مباشر على الصوت.

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وأكد “ساجيو” أن الأمر نفسه ينطبق على الاعتلالات العقلية مثل مرض ألزهايمر أو باركنسون التي تؤثر الإصابة بها مباشرة على طبقة صوت المصابين وستستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي AI تمييز ذلك التغير وتشخيص المرض.

وبخصوص إمكانية استخدام تلك التقنية الجديدة على تشخيص إصابات فيروس كورونا المستجد Covid -19 يعتقد أستاذ هندسة الإلكترونيات الإيطالي أنها ستكون فعالة للغاية خاصة أن فيروس كورونا يضر بالرئتين وبالتالي تتغير موجات الهواء الصادرة من الشخص المصاب وهو ما يعني بالضرورة حدوث تغير واضح على الصوت.

وذكر “ساجيو” أن تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي AI لتشخيص الأمراض بواسطة الصوت قد تم تجربتها بالفعل خارج إيطاليا في وقت سابق وتحديدا في الهند.

حيث كشف “ساجيو” أنه اختبر تقنيته الجديدة على مرضى السُل داخل مومباي الهندية وتم تشخيص ما تصل نسبه إلى 95% حالة بشكل صحيح ودقيق من العينة العشوائية التي خضعت للتجربة.

والجدير بالذكر أن أستاذ هندسة الإلكترونيات يحاول فتح قنوات اتصال مع المستشفيات الإيطالية التي لايزال بعضها يواجه معركة شرسة ضد فيروس كورونا Covid -19 لتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي AI الجديدة عمليا.