تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo Reno4 Pro في NCC قبل إطلاق الهاتف للأسوق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo قريباً لإطلاق هاتف Oppo Reno4 Pro في الأسواق العالمية، حيث رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات NCC مع شاحن بقدرة 50W.

قدمت شركة Oppo هاتف Reno4 Pro 5G خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم رصد الهاتف بنموذج رقم OPPO CPH2089 في قاعدة بيانات NCC في تايوان، إستعداداً لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.

ويظهر هاتف Oppo Reno4 Pro في التسريبات بلون أسود جديد مع تصميم بنقوش يختلف عن النماذج التي قدمت في الصين، بينما لا يختلف التصميم العام للهاتف عن النموذج الخاص بالسوق الصيني.

ولقد كشفت التسريبات عن صور حية للهاتف التي تؤكد على أن النموذج الخاص بالأسواق العالمية يأتي مع سماعة USB-C في صندوق التغليف، وشاحن بتقنية الشحن السريع وقدرة 50W.

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أيضاً على عكس تصميم العلامة التجارية لشركة Oppo الذي يظهر في النموذج الخاص بالأسواق العالمية بألوان الطيف المتوهجة، يظهر شعار Oppo بشكل جديد لحروف العلامة التجارية، أيضاً أكدت التسريبات على أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

يذكر أن الإصدار الخاص بالسوق الصيني من هاتف Oppo Reno4 Pro انطلق برقاقة معالج Snapdragon 765G، مع دعم الإتصال بشبكات 5G، مع واجهة Color OS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، كما جاء هذا الإصدار بشاحن 65W Super VOOC 2.0 مع بطارية بقدرة 4000 mAh.

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