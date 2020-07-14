Asus ROG Phone 3 سيصل إلى الصين بعد يوم واحد من وصوله إلى بقية أنحاء العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Asus في مناسبتين أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هاتف الألعاب المقبل Asus ROG Phone 3 في اليوم 22 من شهر يوليو الجاري. ومع ذلك، تخطط الشركة التايوانية لعقد حدث منفصل في الصين يوم 23 يوليو حيث من المتوقع أن نرى بعض الطرازات الخاصة من هذا الهاتف والتي تستهدف الجمهور المحلي.

حساب Republic Of Gamers على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo نشر مقطع فيديو جديد يطلب من المعجبين إنتظار ” إطلاق قوي ” يوم 23 يوليو. وبالتالي، هذا يعني أنه سيتم الإعلان الرسمي عن الهاتف Asus ROG Phone 3 في الصين بعد يوم واحد من الإعلان عن الهاتف على الصعيد العالمي.

في العام الماضي، قامت شركة Asus بإطلاق نسخة خاصة من الهاتف Asus ROG Phone 2 بالتعاون مع شركة Tencent الصينية الرائدة في مجال تطوير الألعاب في الصين، وبالتالي نحن نتوقع أن تقوم شركة Asus بنفس الأمر مع الهاتف Asus ROG Phone 3، ولهذا السبب سيتم عقد حدث خاص في الصين.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيأتي مع ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10، ومع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

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وإلى جانب بذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيضم شاشة بحجم 6.59 إنش، وبطارية بسعة 5800mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وبالعودة إلى الشاشة، فنحن نتوقع أن تكون من نوع OLED وأن تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، على الرغم من أنه ليس هناك ما يؤكد ذلك.

يُتوقع كذلك أن يدعم الهاتف Asus ROG Phone 3 الشحن السريع بقوة 30W، وأن يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يضم هذا الهاتف كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

قبل سدل الستار على فقرة المواصفات، نود أن نشير إلى أنه تم أيضًا رصد الهاتف Asus ROG Phone 3 في منصة إختبارات الأداء AnTuTu يحقق نتيجة عالية جدًا، ويضم مواصفات تقنية أقوى تشمل 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وبالتالي، هذا يعني أن Asus ROG Phone 3 سيأتي مع خيارات متعددة على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية.