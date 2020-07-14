جوجل تتيح للمستخدمين الآن في المنطقة الإقتصادية الأوروبية تصفح متجر Google Play للبلدان الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن لمستخدمي Google Play Store في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) الآن تصفح المحتوى بحرية من مناطق EEA الأخرى مباشرة من أجهزتهم ودون الحاجة إلى القيام بأي حيل إضافية. هذا التغيير ساري المفعول بالفعل ولكن لا تزال جوجل لا تسمح لك بتحميل أو شراء المحتوى من المناطق الأخرى.

لتصفح متجر Google Play Store من منطقة مختلفة عن منطقتك الإفتراضية، سيتعين عليك الإنتقال إلى نسخة الويب من متجر Google Play Store ثم تسجيل الخروج من حسابك أو الانتقال ببساطة إلى وضع التصفح المتخفي. ثم يمكنك التوجه إلى أسفل الصفحة، والنقر على الموقع وتحديد أي من البلدان الـ 31 المدرجة. ستتمكن من تصفح التطبيقات، والأغاني، والكتب، والأفلام، والبرامج التلفزيونية، ويمكنك أيضًا رؤية الأسعار بالعملة المحلية.

من الغريب أن تسمح لك شركة جوجل بمشاهدة المحتوى من بلدان أخرى بما في ذلك الأسعار دون أن تمنحك خيار تحميل أي منه. يبقى أن نرى ما حث عملاقة البحث الإلكتروني على سن هذا القرار أو ما إذا كانت هذه القيود ستزول في المستقبل.