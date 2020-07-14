شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعلن عن نتائج أعمالها فى النصف الأول من 2020 بتحقيق 13.1% نمو سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن نتائج أعمالها في النصف الأول من عام 2020 بتحقيق نمو في عائداتها بنسبة 13.1% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت عائدات هواوي 454 مليار يوان صيني. كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 9.2% خلال النصف الأول من عام 2020. بلغت كل من قطاعات أعمال شركة هواوي المتمثلة في Huawei Carrier على عائدات 159.6 مليار يوان صيني، وHuawei Enterprise بعائدات 36.3 مليار يوان صيني وHuawei Consumer بعائدات 255.8 مليار يوان صيني.





وفي الوقت الذي تحاول فيه بلدان العالم بأسره مواجهة جائحة “COVID-19”، أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة حاسمة لمكافحة الفيروس، بل أصبحت أيضا عامل رئيسي في تعافي الاقتصاد. وشددت هواوي على التزامها بالعمل مع شركات الاتصالات وشركاء الصناعة للحفاظ على عمل الشبكات بشكل مستقر، وتسريع عملية التحول الرقمي، ودعم الجهود الرامية لاحتواء تفشي الأوبئة محلياً ودعم الحفاظ على النمو المستمر للاقتصادات المحلية.

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وبهذه الأحداث، جعلت البيئة الخارجية المليئة بالتحديات مناخ قطاع الأعمال أكثر تقبلاً للتعاون المفتوح وأكثر ثقة في سلاسل القيمة العالمية وهو ما يشكل أهمية أكثر من أي وقت مضي. وقد حرصت هواوي على استمرار التزاماتها تجاه عملاءها وشركاءها، والمضي قدماً، والمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي وتحقيق التطوير التكنولوجي، مهما يحمله المستقبل من تحديات تواجهها الشركة.