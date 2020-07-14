شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حفرية لديناصور بثلاثة أصابع عاش قبل 115 مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد الخبراء أن الديناصور مات في سن صغير، ولكن من المرجح أن وزنه يبلغ (34 كيلوجرامًا)، وكان من الممكن أن يصل ارتفاعه إلى أكثر من 10 أقدام (3 أمتار).



حفرية الديناصور

كانت A. museunacionali ثيروبود متوسطة الحجم، مجموعة من الديناصورات الشبيهة بالطيور تتميز بأطرافها الثلاثة وأصابعها المجوفة.

قد يساعد اكتشاف الأنواع الجديدة العلماء على فهم التاريخ التطوري لهذه المجموعة الديناصورية آكلة اللحوم بشكل أفضل.

وقالت جوليانا مانسو ساياو، من جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية بجامعة ريو دي جانيرو: "اكتشفنا داخل Arterods أن Aratasaurus جزء من مجموعة تسمى Coelurosauria".

وأضافت، أن هذه المجموعة تضم كلا من الديناصور البرازيلي الموجود في نفس المنطقة المعروفة باسم سانتانارابتور، وتيرانوصوروس الشهير، وحتى الطيور التي نعرفها اليوم".

Advertisements

فيما اقترح تحليل الدكتور ساياو وزملاؤه أن سلالة Aratasaurus من الديناصورات قد تعود إلى وقت أبعد من ذلك الذي أدى إلى ظهور T. T. rex.

وأبلغت الدكتورة سايو دويتشه فيله، أن الفصيلة تشير إلى أن جزءًا من تاريخها الثري قد يكمن في شمال شرق البرازيل وفي أمريكا الجنوبية.

ولا تزال هناك ثغرات كثيرة للكشف عنها في هذا اللغز التطوري، ولكن مع هذا الاكتشاف، أضاف قطعة أخرى للفهم العام.

وفقا للباحثين، كانت عملية استخراج الأحافير من مصفوفة الصخور الهشة المحيطة عملية معقدة، واستغرقت 12 عاما في المجموع.

أجرى الفريق تحليلات مجهرية للأنسجة المأخوذة من عينات صغيرة من العظم الأحفوري، مما ساعدهم على تكوين بنية بصرية للحيوان.

وقدم الباحثون العينة الأحفورية A. museunacionali التي تم تحديدها حديثًا إلى المتحف الوطني في ريو دي جانيرو في 10 يوليو.