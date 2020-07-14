شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: لا عودة كاملة للموظفين إلى المكاتب قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت شركة أبل موظفيها أن العودة الكاملة إلى المكاتب الأمريكية لن تحدث قبل نهاية العام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج نيوز، وذلك نقلاً عن رسالة فيديو داخلية، وأضاف التقرير أن الشركة تدفع الموظفين للعمل عن بعد حيث يجبر الفيروس الشركة على إغلاق بعض متاجرها مرة أخرى.

وبحسب التقرير، فلم تستجب شركة أبل على الفور لطلب التعليق، فيما أصاب فيروس كورونا أكثر من 3.3 مليون شخص في الولايات المتحدة حتى الآن، وأدى إلى عمليات قفل صارمة وغير طريقة عمل الشركات، مع ظهور العمل من المنزل كقاعدة جديدة.

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وفي نفس السياق، أعادت شركة أبل فتح بعض المتاجر في 4 ولايات أمريكية هي أيداهو وساوث كارولينا وألاباما وألاسكا، حيث أغلقت الشركة جميع متاجرها خارج الصين الكبرى في منتصف مارس للتخفيف من انتشار فيروس كورونا COVID-19.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي بداية شهر أبريل، أبلغت الموظفين أن متاجر Apple Store في الولايات المتحدة ستبقى مغلقة حتى أوائل مايو على الأقل، وقالت الشركة لشبكة CNBC في بيان: "يراقب فريقنا باستمرار البيانات الصحية المحلية والتوجيهات الحكومية، وبمجرد أن نتمكن من فتح متاجرنا بأمان، سنقوم بذلك".

وقد بدأت شركة أبل في إعادة فتح متاجرها في كوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا على مدار الأسابيع القليلة الماضية حيث اتخذت خطوات مبدئية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.