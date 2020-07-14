الأربعاء 22 يوليو أول ذي الحجة.. معهد الفلك يعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

كتب: ضياء السقا

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن الثلاثاء 21 /7 /2020م هو المتمم لشهـر ذى القعدة 1441هـ، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22 /7 /2020م، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ يوم الخميس 30 /7 /2020م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـة 31 /7 /2020م.

وقال المعهد في بيان، إن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من ذى القعدة 1441هـ الموافق 20 /7 /2020 (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد، إنه سيلاحظ إن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

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ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التى نستمر في دراستها لتفسيرها.

جدير بالذكر أن المعهد يصدر الدليل الفلكى شاملا كل الظواهر الفلكية وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، حيث يتم طباعته وإعلانه على صفحة المعهد الإلكترونية، كما قام أيضا بإصدار تطبيق للتليفونات المحمولة الذكية، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لجمهور المتابعين من الهواة ومتابعى الظواهر الفلكية.

وفيما يلى جدول به بيان بمواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في المدن المصرية:

وقت صلاة عيد الضحى المبارك في محافظات ومدن مصر:

(الجمعـة 31 /7 /2020م)

5:41 الفيـوم - 5:38 القاهرة

5:41 بني سـويف - 5:39 الجـيزة

5:44 الـمنيا - 5:41 الإسـكندرية

5:44 أسـيوط - 5:32 بورسعيد

5:43 سـوهاج - 5:33 السـويس

5:39 قــنـا - 5:26 العــريش

5:42 أســوان - 5:32 الطـور

5:50 أبـوسمـبل - 5:30 سانت كاترين

5:52 مرسى مطـروح - 5:25 طابا

5:33 الغـردقة - 5:30 شــرم الشـيخ

5:50 الخارجة - 5:40 دمنهور

5:33 الإسماعيلية - 5:38 طـنـطا

5:34 دميـاط - 5:36 المنصـورة

6:00 السـلوم - 5:36 الزقازيق

5:27 نويبع - 5:38 بنها

5:30 حلايب - 5:39 شبين الكوم

5:33 شلا تين - 5:38 كفرالشيخ