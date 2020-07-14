الرطوبة تصل إلى 80%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا
أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة رطبا على الوجه البحري والقاهرة، لطيفًا ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلاً على شمال وجنوب الصعيد.
وأشارت الهيئة في بيان، إلى ظهور شبورة مائية صباحًا، على أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح تكون معتدلة تنشط أحيانًا.
كما أشارت الهيئة، إلى أن الطقس سيكون حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد على أن تكون الرياح معتدلة.
وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة وتصل إلى 80% على شمال البلاد، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، ويؤدي إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية
السواحل الشمالية بين 29-30
شمال الصعيد بين 38-30،
جنوب الصعيد بين 41-42 درجة
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