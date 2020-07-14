الرطوبة تصل إلى 80%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة رطبا على الوجه البحري والقاهرة، لطيفًا ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلاً على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى ظهور شبورة مائية صباحًا، على أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح تكون معتدلة تنشط أحيانًا.

كما أشارت الهيئة، إلى أن الطقس سيكون حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد على أن تكون الرياح معتدلة.

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة وتصل إلى 80% على شمال البلاد، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، ويؤدي إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية

السواحل الشمالية بين 29-30

شمال الصعيد بين 38-30،

جنوب الصعيد بين 41-42 درجة