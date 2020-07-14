تكنولوجيا: جوجل تكشف بالخطأ عن الهاتف Pixel 4a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف متجر جوجل الكندي اليوم “بالخطأ” عن الهاتف Pixel 4a، وعلى الرغم من ظهور الهاتف في تسريبات من قبل إلا أن تلك المرة الصور قادمة من المصدر نفسه حتى وإن كانت بالخطأ على حد قولهم.

الهاتف Pixel 4a والذي سوف يأتي بكاميرا واحدة أمامية متضمنة في الشاشة، وكاميرا ايضاً خلفية واحدة كما يظهر بالصور، كما يظهر أيضاً تاريخ 15 مايو مما يعني أن الهاتف ربما كان المخطط له الظهور في حدث جوجل I/O ولكن تم تغيير ذلك لسبب ما.

ومع صدور شائعات مؤخراً وحصول الهاتف على التراخيص اللازمة يبدو أن موعد طرحه في الأسواق رسمياً صار وشيكاً، وتؤكد بعض الشائعات أنه سيكون هذا الخريف (شهر أكتوبر تحديداً) وهو ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.

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