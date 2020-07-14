تكنولوجيا: هواوي تسجل زيادة في الإيرادات بنسبة 13.1٪ في النصف الأول من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي في بيان صحفي اليوم عن تحقيق الشركة نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من 2020 مع زيادة في الإيرادات السنوية وزيادة في صافي الربح.

أوضحت شركة هواوي في تقريرها اليوم نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من عام 2020، حيث حققت هواوي زيادة في الإيرادات السنوية بنسبة 13.1%، وزيادة في صافي الأرباح السنوية بنسبة 9.2%.

كما يكشف التقرير المالي عن تحقيق هواوي إيرادات 454 مليار يوان صيني وهو ما يعادل أكثر من 64 مليار دولار، وقد سجل قطاع تطوير الشبكات إيرادات بقيمة 159.6 مليار يوان صيني، بينما سجل قطاع المشروعات 36.3 مليار يوان صيني، وحقق قطاع المنتجات الإستهلاكية الذي يشمل الأجهزة المحمولة إيرادات بقيمة 255.8 مليار يوان صيني.

أيضاً وفقاً لهذه الأرقام التي كشف عنها في تقرير هواوي المالي، فإن أكثر من نصف إيرادات العملاق الصيني ترتكز على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للإرتداء من الساعات والسوارات الذكية إلى جانب السماعات، بينما يشغل قطاع الشبكات نسبة 35٪ فقط من إجمالي إيرادات هواوي.

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