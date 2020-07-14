تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول ASUS ROG Zephyrus G14 للعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ASUS جهاز الحاسب المحمول ROG Zephyrus G14 المخصص للألعاب هذا العام بمجموعة من أفضل المواصفات والتكوينات في أجهزة الحاسب المميزة بحجم 14 إنش، حيث يجمع الجهاز بين براعة التصميم وقوة الآداء.

يعد جهاز ROG Zephyrus G14 أحد أفضل أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب المرشحة في عام 2020، حيث يجمع الجهاز بين معالجات AMD Ryzen 9 مع تصميم صغير الحجم بتجربة سلسة في التنقل مقارنة بأجهزة الحاسب المنافسة والمميزة بحجم شاشة 14 إنش.

تصميم جهاز ASUS ROG Zephyrus G14

إستخدمت شركة Asus سبائك المغنيسيوم والألمنيوم في تصميم جهاز ROG Zephyrus G14 الخارجي والبلاستيك من الجزء السفلي، كما يتميز الغطاء الخارجي بثقوب في تصميم يعرف من الشركة ب”Honeycomb”، وتقدم Asus جهاز ROG Zephyrus G14 بتصميم صغير الحجم لهيكل الجهاز مع الشاشة المميزة بحجم 14 إنش، لذا سيدعم المستخدم بتجربة سلسلة في التنقل.

أيضاً يعد ROG Zephyrus G14 المخصص للألعاب من الأجهزة التي تدعم التحديث، ويمكن تحديث الذاكرة العشوائية، والسعة التخزينية، وأيضاً بطاقة WiFi بتجربة سلسة وسريعة في الجهاز.

ويصل وزن الجهاز إلى 1.6كجم وهو تصميم خفيف الوزن بالنسبة لأجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب، كما يتميز بسماكة 17.9مم، لذا يعد من الأجهزة المميزة بمواصفات ممتازة في السماكة والوزن بالنسبة لحجم 14 إنش في شاشة الجهاز.

كما يأتي هذا الإصدار بلمسات من لغة تصميم سلسلة Zephyrus مع غطاء معتم، وتقدم Asus الجهاز بعدة ألوان من بينها اللون الأبيض الذي يبرز أناقة تصميم هذا الجهاز بكفاءة، كما يتوفر اللون الأسود أيضاً.

أيضاً عند فتح غطاء الحاسب يرتفع الجهاز بنسبة بسيطة عن سطح المكتب ليقدم تهوية أفضل للجهاز، مع تجربة أفضل في الكتابة على الجهاز، كما يأتي تصميم هذا الجهاز بدون كاميرة.

لوحة المفاتيح

وتقدم Asus جهاز ROG Zephyrus G14 بلوحة مفاتيح مميزة تضم زر التشغيل الذي يدعم المستخدم أيضاً في إستشعار البصمة للتسجيل في الهاتف، كما تتميز لوحة المفاتيح بحجم جيد للأزرار التي تتميز باللون الفضي مع إضاءة خلفية باللون الأبيض والتي لا تظهر بشكل واضح مع اللون الفضي للمفاتيح، أيضاً قد لا تظهر المفاتيح بشكل واضح مع الإضاءة المحيطة الساطعة.

كما تأتي منطقة الفارة في لوحة المفاتيح بتعريفات الويندوز، مع الزر الأيسر والزر الأيمن مدمج، إلا أن تجربة الألعاب في الحاسب ستحتاج إلى إستخدم فارة خارجية.

تصميم الشاشة في جهاز Asus ROG Zephyrus G14

توفر شركة Asus جهاز ROG Zephyrus G14 باثنان من النماذج للسوق السعودي، حيث يدعم النموذج الأول جودة عرض Full HD مع معدل تحديث 120Hz، ونموذج أخر بجودة عرض WQHD، كما تستخدم Asus مساحة الشاشة في الجهاز بشكل جيد مع هيكل صغير الحجم، كما يمكن لهذا النموذج مع معدل تحديث للإطارات 60Hz أن يقدم دقة الألوان بنسبة 100٪ في ألوان sRGB، أو نسبة 75% في ألوان أدوبي RGB.

ويمكن لنموذج جهاز ROG Zephyrus G14 المميز بشاشة Full HD ومعدل تحديث 120Hz أن يكون إختيار جيد لدعم المستخدم في الألعاب بشكل خاص، والذي يدعم أيضاً تقنية freesync، إلا أن نموذج WQHD سيقدم آداء أفضل في المهام المختلفة من الألعاب، والمونتاج، كما سيقدم آداء ممتاز في سطوع الشاشة التي تصل إلى 300 nits مما يجعل هذا النموذج إختيار جيد جداً في المواقع التي تتميز بإضاءة ساطعة، كما يجعم نطاق أكبر في تدرج الألوان، مع لون رمادي جيد جداً.

آداء جهاز ROG Zephyrus G14

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واحدة من أفضل المميزات المقدمة من ASUS في جهاز ROG Zephyrus G14 المخصص للألعاب في معالج Ryzen 9 4900HS من AMD، وهو أحد أفضل المعالجات التي قدمت لأجهزة الحاسب، حيث يتميز المعالج بثماني من الأنوية مع 16 في عدد المسارات، وهي مواصفات مثالية لدعم المستخدم في تعدد المهام على الجهاز، مع إدارة أفضل للمهام.

ولقد أكدت التجربة العملية لجهاز ROG Zephyrus G14 على قدرة الجهاز في العمل بآداء ممتاز في البرامج الثقيلة والمكثفة، أيضاً يأتي الجهاز بكرت شاشة منفصل 2060 Max-Q، وتقنية ROG Boost،لذا سيقدم الجهاز آداء مثالي في الألعاب الإحترافية، ومهام إنشاء المحتوى، كما تدعم تقنية الحاسب على التحول من كرت الشاشة المنفصل إلى كرت الشاشة المتصل لدعم إستهلاك أفضل للبطارية.

كما يتميز جهاز ROG Zephyrus G14 بسعة 16 ججيا بايت رام في الذاكرة العشوائية DDR4 مع 3200 ميجا هيرتز، كما تصل السعة التخزينية في الجهاز إلى 1 تيرابايت في SSD، ويدعم الجهاز معايير WiFi 6، ولقد اثبتت التجربة العملية للجهاز في أصعب البرامج التي تستهلك موارد الجهاز بشكل مكثف، حيث إستطاع الجهاز أن يقدم آداء مستقر وممتاز في وحدة المعالجة وكرت الشاشة بعد ساعة من الإستخدام المكثف، أيضاً لا يختلف الحال في الألعاب حيث يقدم الجهاز أفضل آداء في الألعاب.

أيضاً عند قياس مستوى الصوتيات الصادر من مراوح الجهاز في الإستخدام العادي جاء بنسبة 33 ديسيبل، أو 50 ديسيبل عند الإستخدام المكثف.

منافذ جهاز ROG Zephyrus G14

يتميز جهاز بمنفذ USB C من الجيل الثاني، مع منفذ Displau Port 1.4، مع اثنان من منافذ USB 3.2، كما يأتي منفذ USB C الثاني لدعم Display Port 1.4 وإنتاج الطاقة، كما يأتي الجهاز دون منفذ للذاكرة الخارجية بحجم أكبر، أيضاً يأتي الجهاز دون منفذ thunderbolt.

بطارية جهاز ROG Zephyrus G14

يتميز جهاز الحاسب ببطارية مميزة بعدد 4 خلايا بقدرة 76WHr، والتي قد لا تحاكي بطارية A17 المميزة بقدرة 90W، كما يأتي الجهاز بشاحن بقدرة 180W AC، ويمكن لأحد منافذ USB C أن يدعم شحن الحاسب المحمول، كما يمكن شحن الجهاز عبر وحدة الشحن.

وفي الإستخدام العادي مثل تصفح محدود للإنترنت، أو برامج Office في الجهاز يمكن للبطارية أن تستمر بعمر شحن من 7 ونصف إلى 8 ساعات عند ضبط الإضاءة عند نسبة 60%، أيضاً يمكن شحن الجهاز بشكل كامل خلال ساعة و45 دقيقة، ومع الإستخدام المكثف إستمر شحن البطارية من ساعة واحدة و5 دقائق إلى ساعة واحدة و10 دقائق

الصوتيات ونظام التبريد في ROG Zephyrus G14

يتميز الجهاز باثنان من السماعات بقوة 2.5W، مع ثنائي ميني تويتر و 0.7، وتقنية Dolby Atmos لآداء مميز في الصوتيات، كما يأتي الجهاز بنظام تبريد يتضمن اثنان من المرواح، مع منافذ تهوية في الجزء الخلفي والتي وزعت بشكل ممتاز.

الخاتمة

تقدم Asus جهاز ROG Zephyrus G14 بأفضل جودة في التصنيع وتصميم أجهزة الحاسب، أيضاً إلى جانب التصميم يتميز الجهاز بآداء عام ممتاز بفضل معالجات AMD Ryzen 9، كما يقدم الحاسب آداء مستقر مع المهام الثقيلة والمكثفة، أيضاً يدعم الجهاز إتصال سريع مع تقنية WiFi 6.

كما يقدم تصميم لوحة المفاتيح والفارة تجربة جيدة في الكتابة، مع آداء ممتاز من الفارة، ويمكن أن يقدم يحصل المستخدم على تجربة سلسلة في محتوى الألعاب مع الجهاز المميز بدقة 108 بيكسل ومعدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يعد إختيار جهاز ROG Zephyrus G14 باللون الأسود الإختيار الأقل لإبراز لوحة المفاتيح والإضاءة، كما يختفي منفذ thunderbolt من الجهاز، وأيضاً قاريء الذاكرة، إلا أن جهاز ROG Zephyrus G14 يبقى أفضل أجهزة الحاسب المحمول المميزة بحجم 14 إنش.

كافة المعلومات عن المنتج والمواصفات بما فيها الأسعار في الرابط التالي:

0.00 تقدم Asus جهاز ROG Zephyrus G14 بأفضل جودة في التصنيع وتصميم أجهزة الحاسب، أيضاً إلى جانب التصميم يتميز الجهاز بآداء عام ممتاز بفضل معالجات AMD Ryzen 9، كما يقدم الحاسب آداء مستقر مع المهام الثقيلة والمكثفة، أيضاً يدعم الجهاز إتصال سريع مع تقنية WiFi 6. 9.5/10 الإيجابيات معالج قوي

كارت شاشة ممتاز

جودة صوتيات جيدة

تصميم جميل ومتوفر بعدة ألوان

أداء قوي مع الألعاب والاستخدامات اليومية السلبيات لا يوجد قاريء للذاكرة

لا يوجد كاميرا

اضاءة لوحة المفاتيح متوسطة

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