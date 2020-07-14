شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة أحد مؤسسى خدمة "سكايب " بمرض غامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى رجل الأعمال الإستونى والمستثمر والمبرمج، الذى كان أحد مؤسسى موقع خدمة Skype الشهير، تيوفو أنوس، يوم الأحد عن عمر يناهز 48 عاما.

ووفقًا لـ News.err.ee، فإن سبب وفاة رجل الأعمال كان "مرض غير معروف". ومع ذلك، وبناء على طلب الأسرة، لم يتم تقديم تفاصيل أسباب الوفاة.

وقد بدأ نجاح أنوس بإنشاء Skype مع أصدقائه الثلاثة، بعد ذلك، شارك بنشاط كمستثمر فى العديد من المشاريع التجارية، حسب روسيا اليوم.

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فى أغسطس الماضى، نمت قيمة أصول Ambient Sound Investments (ASI)، وهى شركة استثمارية من مؤسسى Skype الاستونيين المشاركين، بنسبة 17.5 بالمئة على أساس سنوى إلى 131 مليون يورو.

فى عام 2010، حصل أنوس على وسام النجمة البيضاء من الدرجة الخامسة من قبل رئيس إستونيا، وأعلنت الأسرة أن جنازة رجل الأعمال ستكون للمقربين فقط.

جدير بالذكر استحوذت مايكروسوفت على سكايب عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، وقالت مايكروسوفت إنها ستواصل الاستثمار في "سكايب" الذي تجاوز 40 مليون مستخدم نشط يوميًا، رغم فشبه فى مواكبة منافسي الرسائل الآخرين حتى الآن، بينما شهدت Teams التابعة لها ارتفاعًا كبيرًا حيث يعمل الملايين من الناس من المنزل.

وبحسب موقع VentureBeat الأمريكى، فقال جيف تيبر نائب رئيس الشركة : "نحن مستمرون في الاستثمار في "سكايب"، إنه ينمو من خلال كل هذا، وسيرى بعض المميزات الجديدة، حيث سنرى "سكايب" و Teams متداخلين".