تكنولوجيا: سامسونج تتلقى غرامة 950 مليون دولار من ابل لإنخفاض طلبات توريد شاشات OLED عن المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد جاء عبر DSCC على أن شركة سامسونج قد فرضت على ابل غرامة مالية بقيمة 950 مليون دولار نتيجة لشراء ابل عدد أقل من المتوقع من شاشات OLED خلال الربع الثاني من عام 2020.

كانت شركة سامسونج قد أعلنت مؤخراً عن أرباح حققتها الشركة في قطاع الشاشات خلال شهر يونيو، دون أن توضح تفاصيل هذه الأرباح أو قيمتها أو مصدر هذه الأرباح، وفي تقرير نشر عبر DSCC كشف عن الرسوم التي فرضت على ابل من سامسونج كعقوبة لإنخفاض طلبات توريد شاشات OLED عن المتوقع.

كانت شركة ابل قد دفعت الغرامة والرسوم ذاتها خلال العام الماضي لشركة سامسونج، والتي فرضت من سامسونج على شركة ابل أيضاً كنتيجة لإنخفاض طلبات توريد شاشات OLED.

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ولقد واجهت شركة ابل إنخفاض في مبيعات هواتف الأيفون مما أدى إلى إنخفاض طلبات الشركة لتوريد شاشات OLED من سامسونج، ويعود ذلك نتيجة لإنتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى ركود في الأسواق العالمية، هذا إلى جانب الحظر الذي فرض والذي دفع ابل لإغلاق الكثير من متاجر الشركة في العالم.

أيضاً رغم إعادة فتح الكثير من المتاجر، إلا أن إرتفاع حالات فيروس كورونا في سوق الولايات المتحدة من جديد أدى إلى إغلاق العشرات من متاجر ابل. ولقد أصبح تأثير إنتشار فيروس كورونا واضح بشكل كبير على سوق الولايات المتحدة، حيث إرتفعت نسبة البطالة بشكل كبير نتيجة لتؤثر الإقتصاد الأمريكي، لذا تراجع الكثير من المستخدمين عن شراء الهواتف الذكية الفاخرة كهواتف الأيفون.

مازالت خطط ابل لسلسلة iPhone 12 القادمة غير واضحة في الوقت الحالي، حيث أثر إنتشار الفيروس على أسواق أمريكا الجنوبية أيضاً، إلا أن أسهم ابل حققت إرتفاع في ترقب لسلسلة iPhone 12 القادمة التي تأتي للمرة الأولى بميزة الإتصال بشبكات 5G.

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