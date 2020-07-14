OnePlus تؤكد رسميًا قدوم سماعات OnePlus Buds إلى جانب الهاتف OnePlus Nord

فاطمة أيت طالب - دبي - إدعت عدة مصادر أن شركة OnePlus ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سماعتها اللاسلكية الحقيقية للأذن الأولى في الحدث الذي ستعقده الشركة يوم 21 يوليو والذي ستُعلن فيه عن الهاتف OnePlus Nord، ولقد إتضح الآن أن تلك المصادر كانت على حق. أكدت الشركة رسميًا أن سماعات OnePlus Buds ستصل إلى جانب الهاتف OnePlus Nord.

يُشاع أن سماعات الأذن OnePlus Buds القادمة من شركة OnePlus ستأتي باللونين الأسود والأبيض وبمظهر يشبه مظهر سماعات OnePlus Bullets Series. يتوقع البعض أن تدعم هذه السماعات تقنية إلغاء الضوضاء، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء في الوقت الراهن.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إلقاء نظرة فاحصة على ما يبدو أنه جزء من صورة رسمية للهاتف OnePlus Nord باللون الرمادي. تكشف لنا الصورة كذلك عن خطط OnePlus لإهداء أول عشرة أجهزة لبعض المعجبين المحظوظين، ولكن نظرًا لأن هذا ليس رسميًا بعد، فلم يتم تقديم أي تفاصيل بهذا الشأن حتى الآن.

أما بخصوص الهاتف OnePlus Nord نفسه، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أنه سيصل مع مواصفات تقنية تشمل أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4115mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.