شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك استخدام ميزة تثبيت التعليقات على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام المملوك لفيس بوك مزايا جديدة من وقت لآخر للحفاظ على تفاعل المستخدمين، إذ لا يتيح لك مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو فحسب، بل أيضًا إرسال رسائل مباشرة أو وضع علامة على أصدقائك، وبخلاف طرح ميزة Reels الجديدة المنافسة لتيك توك، فقد دعم انستجرام الآن بميزة تثبيت التعليقات لجميع المستخدمين لمكافحة التنمر على النظام الأساسي.

باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تثبيت التعليقات بسهولة أعلى المشاركات، إذ أدلى انستجرام بهذا الإعلان عبر Twitter قائلاً إن هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين، والتى ستسمح بتثبيت ما يصل إلى ثلاثة تعليقات على منشور.

كيف تعمل الميزة؟

ستظهر التعليقات التى قمت بتثبيتها بالأعلى، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم فى الردود وكذلك الإشراف على التعليقات غير المناسبة، وبالتالى يمكن للمستخدمين تسليط الضوء على التعليقات الإيجابية من خلال ربط التعليقات التى ستساعد فى تعزيز الإيجابية على النظام الأساسي.

كيفية استخدام هذه الميزة؟

لاستخدام ميزة التعليقات المثبتة، يجب عليك تحديث تطبيق انستجرام الخاص بك إلى أحدث إصدار، ثم التمرير سريعًا على التعليق الذى تريد تثبيته، من اليمين إلى اليسار على Android أو iOS.

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ويمكنك عرض الخيارات حيث يتم سؤالك عما إذا كنت تريد الرد على تعليق أو الإبلاغ عنه أو حذفه، وسيظهر رمز دبوس جديد أيضًا، اضغط على أيقونة الدبوس لتثبيت تعليقك.

ويمكنك تثبيت ما يصل إلى ثلاثة تعليقات أعلى مشاركتك وستظهر أسفل الصورة مباشرة ، بصرف النظر عن وقت نشرها.

فوائد ميزة تثبيت التعليقات

وبالتالى، فإن ميزة التعليقات المثبتة على انستجرام ستقلل من كمية السلبية التى تتم مشاركتها على المنصة وتحد من التسلط والمضايقة داخل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى، وبصرف النظر عن هذه الميزة، أطلق انستجرام أيضًا الميزة حيث يمكن للمستخدمين حذف التعليقات بشكل جماعى لمكافحة التسلط عبر الإنترنت.

سيكون التعليق المثبت هو أول ما يراه المستخدمون بمجرد فتح الموضوع، ستقوم الميزة تلقائيًا بدفع التعليقات السلبية لأسفل على المنشور إن وجدت.