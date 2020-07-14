شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Far Cry 6 تصل رسميا للمستخدمين فى 21 فبراير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تسريبه عن طريق الخطأ في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تأكيد تاريخ إطلاق لعبة Far Cry 6 رسميًا بواسطة Ubisoft في 18 فبراير 2021 المقبل، حيث من المنتظر أن تنطلق على كل من Series X وXbox One وPlayStation 5 وPlayStation 4 إلى جانب منصة Stadia وأجهزة الكمبيوتر عبر متجر Epic Games أو متجر Ubisoft.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن هناك جيل جديد من الألعاب من المنتظر أن يتوفر قريبا على أجهزة الألعاب المختلفة، بداية من الإصدارات الجديدة من أجهزة الألعاب المقدمة من مايكروسوفت في جهاز Series X، وجهاز PlayStation 5، فيما تعد لعبة Far Cry 6 واحدة من الألعاب المميزة التي تدعم مستخدمي أجهزة PS5، وPS4، وXbox Series X، إلى جانب Xbox One بميزة الترقية المجانية.

وقد ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من التسريبات، والتى تم الإعلان عنها مؤخرا وبشكل رسمي، حيث كشفت Ubisoft عن مقطع فيديو تشويقي يكشف عن لمحات من أحداث اللعبة، مع شخصية Antón Castillo وأبنه Diego وشخصية الثائر Dani Rojas وحروب بين العصابات الثورية، مع شخصيات هوليود الشهيرة لتمثيل هذه الشخصيات، كما تتميز لعبة Far Cry 6 التي طورت عبر Ubisoft Toronto للمرة الأولى، مع أحداث تدور في Yara ومدينة إسبيرانزا، كما أكدت الشركة على فتح طلبات الحجز المسبق، مع أكثر من إصدار Standard، وGold، وUltimate و Collector.