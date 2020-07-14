شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف أيفون 12 يصل بحجم بطارية مخيب للآمال .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تقوم شركة أبل بوضع بطاريات ضخمة في هواتفها، ويبدو أن هذا لن يتغير في سلسلة هواتف آيفون 12 المقبلة، حيث كشفت تسريبات إن هذه البطاريات قد تكون أصغر حتى من تلك الموجودة في أيفون 11.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فقد كشف تسريب حديث عن حجم بطاريات هواتف أيفون 12 المنتظرة وهي:

- أيفون 12 بشاشة 5.4 بوصة ببطارية 2227 مللي أمبير.

- أيفون 12 Max بشاشة 6.1 بوصة ببطارية 2775 مللي أمبير.

- أيفون 12 Pro بشاشة 6.1 بوصة ببطارية 2775 مللي أمبير.

- أيفون 12 Pro Max بشاشة 6.7 بوصة ببطارية 3687مللي أمبير.

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وقد ظهرت نماذج البطاريات المذكورة أعلاه تحت أرقام طراز بطارية iPhone A2471 ، و A2431 ، و A2466 ، حيث قد يتشارك اثنان من الهواتف ذات الشاشة 6.1 بوصة بالفعل في نفس سعة البطارية، لكن هل هذا يعني أن هاتف iPhone 12 Max المتواضع سيكون له عمر بطارية أفضل من iPhone 12 Pro.

أما الرقم “A2466” فيشير إلى بطارية بسعة “3،687” ميلي أمبير في الساعة، ومن المحتمل أن تكون مخصصة لأكبر طراز – “iPhone 12 Pro Max” مقاس 6.7 بوصات.

الجدير بالذكر أن هاتف أيفون 11 يمتلك بطارية بسعة 3،110 ميلي أمبير في الساعة، و"iPhone 11 Pro" يحوي على بطارية بسعة 3،046 ميلي أمبير في الساعة، و"iPhone 11 Pro Max" لديه بطارية بسعة 3،969 ميلي أمبير في الساعة.