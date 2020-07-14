شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن استثمار 10 مليارات دولار فى الهند على مدار 7 سنوات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل خلال حدث Google for India 2020 عن استثمار نحو 75000 كرور روبية أو 10 مليار دولار فى الهند على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة، إذ ستقوم جوجل بذلك كمزيج من استثمارات الأسهم والشراكات والاستثمارات التشغيلية والبنية التحتية والنظام البيئى.

وستركز الاستثمارات على أربعة مجالات مهمة لرقمنة الهند، من خلال تمكين الوصول والمعلومات بأسعار معقولة لكل هندى بلغته الخاصة، سواء كانت هندية أو التاميلية أو البنجابية أو أى منتجات وخدمات أخرى ذات صلة وثيقة باحتياجات الهند الفريدة، جنبا إلى جنب تمكين الشركات أثناء مواصلتها أو الشروع فى التحول الرقمى، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى من أجل الصالح الاجتماعى، فى مجالات مثل الصحة والتعليم والزراعة.

وقال ساندر بيتشاى رئيس الشركة: "بينما نقوم بهذه الاستثمارات، نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع رئيس الوزراء مودى والحكومة الهندية، بالإضافة إلى الشركات الهندية من جميع الأحجام لتحقيق رؤيتنا المشتركة للهند الرقمية".

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وقالت جوجل إن الشركات الصغيرة فى الهند تبنت التكنولوجيا بسرعة، مؤكدة إن أكثر من 26 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم يمكن العثور عليها الآن على جوجل، فقبل أربع سنوات فقط، كان لثلث الشركات الصغيرة فى الهند فقط حضور عبر الإنترنت، أما اليوم هناك 26 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم على البحث والخرائط، مما يؤدى إلى زيادة الاتصالات مع أكثر من 150 مليون مستخدم كل شهر، علاوة على ذلك، تم تجهيز التجار الصغار فى جميع أنحاء البلاد الآن لقبول المدفوعات الرقمية.

وأضاف بيشاي: "لقد جعل هذا من الممكن أن تصبح المزيد من الشركات الصغيرة جزءًا من الاقتصاد الرسمى، ويحسن وصولها إلى الائتمان، وبفضل رؤية رئيس الوزراء مودى للهند الرقمية، حققت البلاد تقدمًا كبيرًا فى توصيل مليار هندى عبر الإنترنت".

وأكد بيتشاى أن الهواتف الذكية منخفضة التكلفة إلى جانب البيانات الميسورة التكلفة والبنية التحتية للاتصالات العالمية قد مهدت الطريق لفرص جديدة.