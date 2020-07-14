شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. كيف اختار مؤسس انستجرام اسم أشهر منصة صور فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثيرون أن تطبيق انستجرام كان في البداية يعرف باسم Burbn، وذلك قبل أن يتحول إلى الاسم الذى نعرفه به في النهاية، لكن ربما تكون تساءلت من قبل عن سبب تسمية انستجرام بهذا الاسم وما الذى يعنيه هذا الاسم، حيث أنشأ "سيستروم" تطبيق Burbn والذى تم اتخاذ اسمه من أحد المشروبات الكحولية الأمريكية، وهو اسم فرنسي الأصل.

وقد كان تطبيق Burbn مشابه لتطبيق FourSquare، ولكن باختلاف طريقة العمل مع إضافة بعض الألعاب الاجتماعية، لكن بحلول مارس 2010 تم إقامة حفلة Hunch، وقد كانت من تنظيم شركة ناشئة جديدة تُدعى Hunch، وقابل حينها سيستروم اثنين من المستثمرين من شركة Baseline Ventures المتخصصة في دعم الشركات الناشئة، حيث التقى بـAndersson Howrtez، وبدأ حينها في إقناعه بتطبيقه الجديد الذي يعتمد في عمله على مُشاركة الصور.

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انستجرام

عقب أسبوعين من هذا اللقاء، انضم إلى سيستروم شريكه Mike Krieger، وهو برازيلي وخريج جامعة Stanford أيضاً، وقد أوقف كل من سيتورم وكريجر التطبيق بشكلٍ كامل لمُدة ثمانية أسابيع، عملوا فيها على تطوير وبرمجة التطبيق الجديد، وعقب ذلك تم إطلاق اسم Instagram عليه، وهو اسم مكون من شقين، أولهما Insta ومشتقة من كلمة Instant أي فوري، و Gram من كلمة Telegram أو برقية، ولكي يتمكنوا من الوصول إلى الشكل النهائي للتطبيق، تطلب الموضوع منهم أن يطلبوا المساعدة من أصدقائهم، والذين لم يتم ذكرها في أية مقابلة أو نص بسبب حصولهم على رواتبهم على هيئة مشروبات كحولية.

وعقب فترة ليست بطويلة، وصل عدد مستخدمي تطبيق انستجرام إلى أكثر من 18 مليون مستخدم في يناير من عام 2012، حيث أعلن سيستروم عن توفير نسخة خاصة بنظام أندرويد من تطبيق Instagram، وقد وصلت قيمة التطبيق في ذلك الوقت إلى 500 مليون دولار، وبعد ثلاثة أشهر، وتحديداً في أبريل من عام 2012، وافق سيستروم أخيراً على صفقة استحواذ فيس بوك على Instagram.