شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت" تمنحك فرصة قيادة طائرة من داخل منزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب شركة "مايكروسوفت" الأمريكية من طرحها لعبة جديدة على الحواسيب المنزلية، ستمنح من يمتلكها فرصة قيادة طائرات الركاب والتحكم بها كما لو كان في رحلة جوية حقيقية، حيث ستطرح الشركة لعبة "Microsoft Flight Simulator" أو "محاكي الطيران" في 18 أغسطس المقبل.

وبحسب موقع سبوتنيك فإنها متاحة لحجزها من اليوم الاثنين، وتعد أحدث إصدار في السلسلة التي تم إطلاقها لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا في عام 1982، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي، فيما تتضمن اللعبة الجديدة محركا نهاريا وليليا جديدا يسمح للاعبين بالسفر في أي وقت من اليوم، بالإضافة إلى نظام قائمة مرجعية جديد يتطور للمبتدئين أو المحترفين مع توجيه الأدوات وقوائم المراجعة قبل الإقلاع، كما تتضمن معلومات عن الطقس في الوقت الحقيقي، وحركة مرور الطائرات بشكل محدث في جميع أنحاء العالم.

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وتتوافر لعبة "Microsoft Flight Simulator" في 3 إصدارات مختلفة، هي النسخة العادية بسعر 59.99 دولار أمريكي، وتوفر 20 طائرة و30 مطارا، والنسخة الفاخرة بسعر 89.99 دولار، وتتضمن 5 طائرات إضافية و5 مطارات إضافية، وأخيرا النسخة الأعلى التي توفر 10 طائرات إضافية في المجموع و10 مطارات إضافية، وهي بسعر 119.99 دولار، كما أنه سيتم إطلاق لعبة "Microsoft Flight Simulator" مجانا كجزء من "Xbox Game Pass" للكمبيوتر الشخصي.